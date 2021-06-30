“Очень, очень странное место”. Жена Макаревича высказалась о России после увиденного ночью на дороге в Москве

В кадре запечатлен эвакуатор, перевозящий гигантскую статую белого медведя.

“Россия – родина медведей. Очень, очень странное место”, – подписала ролик Кляйн.

“Там дальше должны быть балалайки”, – прокомментировали публикацию фолловеры.

“Представь. Едешь ты по ночной трассе. И тут над крышами впереди идущих автомобилей… медвежья голова”, – отреагировала на комментарий Кляйн.

“Медведи на колесах… Я бы сказал, не только странное, но и небезопасное!” – написал в комментариях один из подписчиков супруги Макаревича.

https://www.facebook.com/einat.klein2/videos/346177240197431/

Контекст:

Кляйн – четвертая супруга Макаревича. Они поженились в декабре 2019 года. Пара познакомилась, когда певец искал экскурсовода по Эфиопии. Музыканту Кляйн порекомендовали в качестве лучшего экскурсовода по этой стране. В эфире авторской программы основателя интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона Макаревич сообщил, что его супруга выросла в Киеве.

Она окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, после чего уехала в Израиль.

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