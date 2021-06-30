Лидер группы «Мельница» рассказала, что режиссер клипов МакSим «сгорел» за несколько дней

Наталья О’Шей, лидер группы «Мельница», прокомментировала смерть Вадима Шатрова. По ее словам, режиссер клипов певицы МакSим «сгорел» за несколько дней.

Певица убеждена, что у него был индийский штамм коронавирусной инфекции. Она читала посты Вадима Шатрова на Facebook о том, что он несколько раз пережил клиническую смерть за время болезни. У режиссера диагностировали 85%-ное поражение легких. Наталья О’Шей надеялась, что он «сможет выкарабкаться». Смерть Вадима Шатрова она считает огромной потерей, так как 45-летний режиссер был «невероятно креативным профессионалом». Именно он снял для группы «Мельница» клип «Дороги», который стал «фирменным». Вадим Шатров собирался поехать с музыкантами в тур по Уралу. Как отметила Наталья О’Шей, команда называла его «штатным видеорегистратором».

Режиссер клипа «Спасибо» скончался от осложнений, связанных с COVID-19. О случившемся пояснила в Facebook жена клипмейкера, которая сейчас лежит дома с пневмонией. Сама певица МакSим также в больнице в состоянии медикаментозного сна. Ранее сообщалось, что у нее выявили 85%-ное поражение легких.

Источник: ren.tv