Лидер группы «Мельница» рассказала, что режиссер клипов МакSим «сгорел» за несколько дней
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Наталья О’Шей, лидер группы «Мельница», прокомментировала смерть Вадима Шатрова. По ее словам, режиссер клипов певицы МакSим «сгорел» за несколько дней.
Певица убеждена, что у него был индийский штамм коронавирусной инфекции. Она читала посты Вадима Шатрова на Facebook о том, что он несколько раз пережил клиническую смерть за время болезни. У режиссера диагностировали 85%-ное поражение легких. Наталья О’Шей надеялась, что он «сможет выкарабкаться». Смерть Вадима Шатрова она считает огромной потерей, так как 45-летний режиссер был «невероятно креативным профессионалом». Именно он снял для группы «Мельница» клип «Дороги», который стал «фирменным». Вадим Шатров собирался поехать с музыкантами в тур по Уралу. Как отметила Наталья О’Шей, команда называла его «штатным видеорегистратором».
Режиссер клипа «Спасибо» скончался от осложнений, связанных с COVID-19. О случившемся пояснила в Facebook жена клипмейкера, которая сейчас лежит дома с пневмонией. Сама певица МакSим также в больнице в состоянии медикаментозного сна. Ранее сообщалось, что у нее выявили 85%-ное поражение легких.
Источник: ren.tv
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