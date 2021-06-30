Всего из одного куста можно получить 10: хитрый способ размножения петунии – быстро и совершенно бесплатно

Многие садоводы занимаются черенкованием растений. Этот способ помогает размножить полюбившиеся сорта и при этом сэкономить деньги. Таким же способом можно разводить петунию. Ведь редкие сорта достаточно дорогие, да и с мелкими семенами иногда возиться совершенно не хочется.

Инвентарь для черенкования

Чтобы черенковать выращенный кустик петунии, понадобится:

цветок;острые ножницы или канцелярский нож;обеззараживающая жидкость;емкость для пересадки с дренажными отверстиями;целлофановый пакет;земляная смесь.

Порядок работ

Петуния очень любит обрезку. Она быстро отращивает новые побеги. Таким образом, декоративный кустик становится гуще, а цветоносов становится больше. Поэтому одно растение можно размножать бесконечное количество раз.

Для черенка понадобится верхушка растения с 4–5 листиками. Одну нижнюю листовую пластину необходимо срезать, чтобы оттуда начали расти корни. Таких заготовок, может быть несколько. Насколько хватает материнского цветка. Не забудьте продезинфицировать ножницы, чтобы во время обрезки не занести цветку болезни.

Подготовка грунта

Петуния любит воздушный и дренируемый грунт. Особенно это касается черенков, которые при избытке влаги могут загнить или заболеть.

Для подготовленного растения сделайте углубление в земле и аккуратно поместите туда растение срезом вниз. Хорошо полейте. Накройте емкость целлофановым пакетом и поставьте на солнечный подоконник.

Ежедневно проветривайте стаканы, чтобы не образовывался конденсат. Спустя неделю появятся первые корешки. Когда корневая система разовьется достаточно, петунию можно высаживать на постоянное место.

Пересадка на постоянное место

Петуния – теплолюбивое и солнцелюбивое растение. Но она прекрасно растет в полутени. Цветок подходит не только для клумб, но и для высадки в подвесные кашпо и садовые вазоны.

Для петунии подойдет рыхлый, не задерживающий влагу грунт. Корневая система у растения очень нежная и не переносит застоя влаги.

Высаживать в открытый грунт необходимо, когда на улице установится хорошая погода, а ночью не будет риска возврата заморозков. Обычно пересадка выпадает на последние дни мая или первые числа июня.

Чтобы растение радовало яркими цветами в течение всего сезона, необходимо своевременно подкармливать цветы. Для этого подойдут покупные минеральные удобрения или средства, сделанные собственными руками, которые имеют полный спектр полезных веществ.