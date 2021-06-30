Внутренний протест: стоит по-новому взглянуть на модные тренды, которые мы носили в 2000-х

Поколение миллениалов за последние несколько лет уступило свое звание законодателей моды поколению Z, которое и устанавливает сегодня новые правила. Именно они и постановили, что мода 2000-х снова в тренде. Брюки клеш, джинсы с заниженной талией, массивные кроссовки и сумки через плечо – все это напоминает юную Пэрис Хилтон или первые годы Girls Aloud.

Если вы стремитесь быть на шаг впереди и не хотите, чтобы дети в TikTok подсмеивались над вами, то пришло время некоторые из этих вещей включить в свой гардероб. Модные эксперты рассказали, как носить в 2021 году классику нулевых тем, кому за тридцать.

Джинсы с заниженной талией

Николь Стрит, соучредитель бренда сумок Duchy, говорит, что, после того как американская модель Хейли Бибер стилизовала эту модель, джинсы с заниженной талией снова вернулись в моду 2021 года. После нескольких лет ношения брюк с высокой посадкой теперь многие отдают предпочтение именно этой модели.

Николь предупреждает, что эта тенденция имеет свои правила и запреты:

Такие джинсы выглядит фантастически в сочетании с блейзером и простой сумочкой. Желательно выбирать кожаные сумки среднего размера с изящной отделкой.Если вы надеваете более длинный топ, заправьте небрежно его спереди, чтобы подчеркнуть любимый джинсовый стиль.К такой модели подходят классические туфли с острым носком или в стиле гранж.Выбирайте более низкий крой постепенно либо сочетайте джинсы с более длинными топами, чтобы ваш стиль был более утонченным.

Сумки через плечо

В этом году в моду вернулись сумки на ремне в качестве летнего аксессуара. Они очень практичны, хотя многим, кто любит рюкзаки, они не слишком нравятся. Николь говорит, что практичность и красота не должны быть взаимоисключающими. С сумками таких моделей можно отправиться и в офис, и на вечеринку.

Прислушайтесь к совету эксперта по выбору такой сумки:

Подберите универсальную модель среднего размера, чтобы ею можно было дополнять многие комплекты вашей одежды.Наиболее подходящим является нейтральный тон.Черная сумка идеально подойдет к роскошному мини-платью для вечеринки, а стеганая сумка бежевого цвета прекрасно дополнит черный пиджак, джинсы-бойфренды и туфли на каблуке.

Брюки-клеш

Такая модель часто ассоциируется со стилем 70-х, хотя она была в тренде и в начале нулевых. Вот и в наши дни она вернулась в моду. Николь считает, что, когда такие брюки хорошо стилизованы, они создают дерзкий и незабываемый образ. К примеру, клеш прекрасно смотрится с укороченными пиджаками и обувью на танкетке.

К такому образу подойдет небольшая сумочка со сложным дизайном. Не менее эффектно смотрятся на вечеринке сумки-клатчи. Николь предлагает завершить образ тяжелыми украшениями, волосы зачесать в хвостик и надеть рубашку оверсайз.

Заколки-бабочки

Поколение миллениалов в школьные годы с удовольствием носило эти красочные пластиковые аксессуары, но можно ли носить их после 30 лет? Когда стало известно, что заколки для волос в виде бабочек возвращаются, многие были сбиты с толку, но благодаря творчеству поколения Z сегодня они могут выглядеть фантастически, создавая яркие летние образы.

Николь считает, что, для того чтобы этого добиться, необходимо рассматривать не одну заколку, а целый каскад на одной стороне волос. Рассыпьте их по локонам или используйте в качестве завершающего штриха на косах.

Кроссовки на массивной подошве

Вернулись из 2000-х и массивные кроссовки. Вспомните платформы Spice Girls. Эта обувь наполняет нас ностальгией: смелый дизайн и нередко яркие цвета выделяют ее из аналогичных моделей. Вы можете смело добавлять такие кроссовки в свой гардероб.

Они будут прекрасно смотреться с повседневным мини-платьем, футболкой оверсайз и шортами или длинным платьем. Ключом к созданию стильного образа может стать конфликт стилей, который сочетает в себе более «острые» вещи с традиционно женственными предметами одежды.

Как не почувствовать себя нелепо, если вы надели эти вещи в первый раз?

Мода предназначена для самовыражения, и возраст в данном случае не является препятствием. На самом деле не может быть каких-то ограничений в выборе одежды, если в ней вы чувствуете себя счастливой.

Эксперт в области моды Карин Лаудорт считает, что женщина не должна стесняться примерять на себя новые образы, независимо от ее возраста. Карин рекомендует чаще обновлять свой внешний вид, добавляя новые предметы, аксессуары, которые больше соответствуют вашему стилю, поскольку важнее всего чувствовать себя уверенно и комфортно.

Если вы испытываете дискомфорт в выбранной одежде, это будет очевидно. Смешивайте и сочетайте что-то старое с супермодным и чем-то очень любимым. В этом случае ваш образ будет и ретро, и стильным одновременно.

Для того чтобы стиль нулевых соответствовал своему образу, убедитесь, что джинсы на вас хорошо сидят и подходят к вашей нынешней фигуре. Важно понимать, что не следует принимать какой-либо стиль только потому, что вы видели его в TikTok. Если джинсы с заниженной талией и зажимы-бабочки вам не подходят, не заставляйте себя надевать их. В этом случае вам не придется стесняться своего образа и чувствовать себя некомфортно.