Андрей Малахов, Валерия, Татьяна Навка, Тимати, Джиган и другие на дне рождения сына Филиппа Киркорова

29 июня сын Филиппа Киркорова Мартин отметил свой 9-ый день рождения. Филипп Бедросович устроил грандиозный праздник для Мартина, пригласив его друзей и их знаменитых родителей в свой загородный дом. Но сначала знаменитый папа поздравил сына публично в сети, опубликовав видео-ролик, смонтированный из ярких моментов жизни именинника. И конечно, написал трогательное пожелание.

Сынок, с днем рождения! Мартин, ты моя надежда и моя гордость! Мартин, перед тобой открыт целый мир, миллион возможностей, тысячи дверей ― выбери правильную! Я желаю тебе всегда быть сильным, рассудительным, амбициозным, смелым! Знай, я всегда рядом, и буду вечно любить тебя всем сердцем! – подписал видео-ролик отец именинника.

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Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

Поздравить Мартина пришли знаменитые друзья отца и их дети: Яна Рудковская с младшими сыновьями – Сашей и Арсением, Татьяна Навка с дочкой Надей, Джиган с супругой Оксаной Самойловой и тремя детьми, Тимати с мамой Симоной, дочерью Алисой и сыном Ратмиром, Клавдия Земцова без родителей, а также 7-летняя миллионерша-блогер Настя Радзинская, которая прилетела на праздник специально из США. Кроме того, гостями вечеринки стали Андрей Малахов, Дава, Валерия и Иосиф Пригожин, Игорь Крутой и другие.

Тимати с детьми, его мама Симона и Филипп Киркоров с детьми

Татьяна Навка, Жасмин и дети Филиппа Киркорова

Джиган с семьей и Филипп Киркоров с детьми Клавдия Земцова, Алла-Виктория и Мартин Киркоровы и Настя Радзинская

Игорь Крутой с младшей дочкой и хозяева вечеринкиТема вечеринки была актуальная – футбол (напомним, сейчас в самом разгаре Чемпионат Европы по футболу). Именинник, большой любитель этой игры, предстал перед гостями в спортивной форме, а дом был декорирован воздушными шарами в виде футбольных мячей. Именинный торт испекли тематический – на нем красовался портрет Лионеля Месси. Кстати, Мартин занимался футболом в академии Барселоны, а с сентября 2019 тренируется в академии ЦСКА.

Филипп Киркоров, Дава и Мартин Киркоров

Напомним, что Мартин – младший ребенок Филиппа Киркорова. Он появился на свет 29 июня 2012 года в США при помощи суррогатной матери. О рождении Мартина знаменитый отец сообщил на концерте в столице Болгарии, Софии в тот же день. Дочь Алла-Виктория родилась 26 ноября 2011 года в Америке, и о ее рождении Киркоров рассказал так же со сцены, на церемонии вручения премии “Золотой граммофон”.