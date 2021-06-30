 

Украине предсказали распад на четыре части

30.06.2021, 9:52, Новости дня
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Украина нежизнеспособна экономически и в будущем может разделиться на четыре части как Югославия, сообщил в эфире телеканала «Наш» бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

«По той конституции, по той ситуации, в которой мы оказались, мы вообще должны предполагать, что еще территориально мы потеряем в ближайшее время. Мы же понимаем, что Югославия была не последняя страна, которую разделили в прошлом веке, в этом веке, это, скорее всего, будет Украина», – выразил мнение экс-парламентарий, передает РИА «Новости».

По его словам, западные страны, такие как Польша, Венгрия и Румыния, преследуют собственные цели, безвозмездно вкладывая деньги в сопредельные украинские территории, а также активно раздавая украинцам свои паспорта. «Мы нежизнеспособны экономически, мы не в состоянии себя содержать, мы не имеем будущей перспективы, мы живем в кредит», – отметил экс-депутат.

При этом Мураев раскритиковал президента Владимира Зеленского за его слова о том, что СССР якобы был «агрессором», указав, что по такой логике следовало бы отдать Европе пять областей, «подаренных» Украине.

В ноябре прошлого года большинство украинцев также признали неизбежность распада страны. Также более 70% населения Украины считают, что дела в стране идут в неправильном направлении. 



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