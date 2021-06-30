Разбойник с пистолетом ограбил пенсионерку на улице в Москве

Полиция устанавливает личность злоумышленника, совершившего разбойное нападение на пенсионерку в столичном районе Кунцево, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по городу.

«29 июня в правоохранительные органы поступила информация о разбое возле одного из домов на Рублевском шоссе. Было установлено, что около 7.00 по указанному адресу неизвестный мужчина, угрожая предметом, похожим на пистолет, отобрал у пенсионерки 1955 года рождения сумку, в которой находилась банковская карта», – передает АГН «Москва».

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой»).

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