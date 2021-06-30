 

Власти Москвы заявили о создании трудовыми мигрантами уюта и комфорта в городе

30.06.2021, 9:52, Новости дня
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Трудовые мигранты нужны в городском хозяйстве, они работают в основном в учреждении «Жилищник» – дворниками, сантехниками и садовниками, «создают уют и комфорт в нашем городе», сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«У нас немалая гвардия, которая содержит город в порядке и делает его красивым. Это около 500 тысяч человек – энергетиков, тепловиков, дорожных рабочих и других. Но и объем работ у них тоже немалый – наши специалисты работают сегодня одновременно на 10 тысячах объектов комплексного благоустройства», – утонил Бирюков.

По его словам, в крупных компаниях, таких как ГБУ «Автомобильные дороги», «Гормост», «Мосгаз», «МОЭК» трудятся россияне, жители разных регионов страны.

«Есть и мигранты, они работают в основном в ГБУ «Жилищник» – дворниками, сантехниками, садовниками. Когда из-за пандемии границы закрывались, нам удалось эти кадры сохранить. Мы создали им нормальные жилищные и санитарные условия в бытовых городках, обеспечили медицинскую помощь. В том числе с их помощью город в прошлом году смог подготовить все жилищное хозяйство к зиме в течение вместо традиционных четырех месяцев за два месяца», – рассказал Бирюков.

«Они и сейчас ремонтируют в Москве дома, убирают улицы, вывозят мусор… Словом, создают уют и комфорт в нашем городе, а мы, в свою очередь, даем им стабильную работу и возможность заботиться о своих семьях», – добавил он.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о временных мерах по урегулированию правового положения иностранцев и лиц без гражданства в РФ в период преодоления последствий распространения коронавируса.



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