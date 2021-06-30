 

“Тело прекрасно”, “Эталон красоты”. Дорофеева снялась в необычном купальнике

30.06.2021, 9:50, Новости дня
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“Моя страсть к купальникам пробудилась, когда я начала больше заниматься спортом, приняла и полюбила свое тело. Сейчас у меня штук 10 – в отпуске обожаю их менять!” – призналась она.

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Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

“Твое тело прекрасно”, – отметила подписчица dasha.shvv.

“Какая фигура!” – написала gorit_dorofeeva.

“Ты просто эталон красоты”, – заявила versacenadya.

Контекст:

Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. 2 декабря 2010 года она стала солисткой группы “Время и Стекло” – певица выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом). 11 марта 2020 года Дорофеева и Позитив заявили о распаде группы. 30 октября в Киеве состоялось прощальное выступление коллектива. По словам его продюсера Потапа (Алексея Потапенко), причиной распада группы стало желание Дорофеевой начать сольную карьеру. 

19 ноября 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva. Первый сольный концерт певица дала в Киеве 5 июня 2021 года.

Дорофеева замужем за музыкантом Владимиром Дантесом (Dantes).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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