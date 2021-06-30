 

Экс-президент ЮАР получил 15 месяцев тюрьмы за неуважение к суду

30.06.2021, 9:50, Новости дня
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Теперь экс-президент должен явиться в полицейский участок в его родном городе Нкандла или Йоханнесбурге в течение пяти дней.

Решение суда последовало за отказом Зумы явиться в комиссию по борьбе с коррупцией, чтобы ответить на вопросы о его предполагаемой причастности к коррупции во время его пребывания на посту президента. Зума неоднократно отрицал все обвинения.

Рассматривающий дело судья заявил, что Зума попытался подорвать легитимность Конституционного суда, проведя “политически мотивированную клеветническую кампанию” против него, комиссии и судебной власти.

Контекст:

Джейком Зума был президентом ЮАР с 2009 до 2018 года. Затем главу страны вынудили уйти в отставку представители его же партии “Африканский национальный конгресс” из-за причастности к коррупции.

В 2016 году Верховный суд страны постановил, что президент ЮАР нарушил конституцию, отказавшись выплатить часть бюджетных денег, потраченных на реконструкцию своего дома. Утверждалось, что Зума построил в своем имении бассейн и амфитеатр за $20 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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