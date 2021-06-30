Звезда “Чудо-женщины” Гадот в третий раз стала матерью и показала новорожденную дочь
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На снимке новорожденная запечатлена в кругу семьи на руках у старшей сестры.
“Моя милая семья, я очень благодарна и счастлива (и устала), мы все так рады приветствовать Даниэллу в нашей семье. Шлю всем вам любовь и здоровье”, – написала актриса.
Она не уточнила, когда именно родилась ее третья дочь.
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Контекст:
Гадот известна по ролям в фильмах “Бэтмен против Супермена: На заре справедливости”, “Лига справедливости”, “Чудо-женщина”, “Шпионы по соседству”.
В 2018 году Гадот вышла замуж за бизнесмена Ярона Версано. Кроме новорожденной Даниэллы, у пары есть две старшие дочери: Арма (2011) и Майя (2017).
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