Марка Changan подняла цены в России

Китайская компания Changan в июне увеличила стоимость на три кроссовера – CS55, CS35 Plus и CS75.

В зависимости от модели и комплектации цена на транспортные средства увеличилась от 20 до 50 тысяч рублей, что соответствует 1,2-3% от их первоначальной цены. Вместе с тем наименьшее удорожание коснулось модели кроссовера Changan CS55, который получил прибавку в размере 20 тысяч рублей. Далее следует более габаритная модель CS35 Plus, которая подорожала на 35 тысяч рублей.

Наибольшее удорожание коснулось полноразмерного кроссовера Changan CS75, который к основной цене прибавил 50 тысяч рублей. Вместе с тем продукция китайского автогиганта продолжает оставаться востребованной у россиян, тогда как текущее обновление прайса может несколько отразиться на спросе.