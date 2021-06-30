 

Subaru опубликовала первое фото седана WRX нового поколения

30.06.2021, 9:48, Новости дня
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Японская компания Subaru опубликовала тизер, посвященный обновленному седану Subaru WRX.

Официальная премьера данной модели может состояться к концу нынешнего года. По снимкам новинка  имеет некоторые схожие черты с концептом Subaru Viziv Performance, продемонстрированным на автосалоне около 4 лет назад. Ранее фотошпионы уже публиковали изображения прототипа седана, который проходил тестовые заезды.

Вместе с тем по тизеру очевидно, что автомобиль имеет увеличенный воздухозаборник, который применили под капотом. В свою очередь, автомобиль оснащается 2,4-литровым турбированным агрегатом. В базовой комплектации мощность седана достигает 300 л.с., тогда как в максимальной версии автомобиль сможет выдать до 400 л.с.



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