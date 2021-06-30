В Индии начались продажи нового кроссовера Skoda Kushaq

В Индии поступил в продажу обновленный компактный кроссовер Skoda Kushaq.

Автомобиль выполнен на архитектуре Volkswagen MQB-A0. Вместе с тем пока производитель не готов к поставкам в остальные страны. Минимальная комплектация кроссовера оценивается в 1,05 миллиона рупий. Под капотом применили 1-литровый бензиновый двигатель с турбиной на 115 л.с. Также сказано, что новинка получила 6-ступенчатую автоматическую коробку передач.

В свою очередь, клиенты смогут приобрести паркетник в улучшенном исполнении с 1,5-литровым агрегатом, который выдает уже 150 л.с. В данном случае цена достигает 1,62 миллиона рупий. Автомобиль получил увеличенный мультимедийный экран, кресла с опцией вентиляции и ряд других продвинутых опций.