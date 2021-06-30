Курбан Омаров переживает за свою безопасность из-за попыток взлома его телефона

В своем микроблоге Instagram Курбан Омаров опубликовал голосовое сообщение от неизвестного человека, который утверждает, что была заказана детализация звонков супруга Ксении Бородиной. Он признался, что после случившегося начал переживать за собственную безопасность и уже обратился в Следственный комитет.

В одном из сторис Курбан Омаров заявил, что он всегда интересуется теми, кто интересуется им. Муж ведущей «ДОМа-2» пообещал, что вскоре покажет «не очень умных людей», которые пытались «пробить» его телефон. Он признался, что начал думать о безопасности, когда понял, что лезут в его личную жизнь. Некоторые поклонники начали подозревать в этом Ксению Бородину, которая недавно подала на развод с супругом. Ситуацию пара никак не комментирует: телеведущая продолжает вести активный образ жизни и много работает, а Курбан Омаров не скрывает, что к нему многие девушки проявляют повышенный интерес.

Слухи о разводе знаменитой пары начали появляться еще в мае. Ксения Бородина отказывается обсуждать личную жизнь, но дает понять поклонникам, что у нее сейчас не самые лучшие времена. Она призналась, что если захочет поплакать, то сделает это дома «в подушку», но не станет выносить на люди. Также ведущая «ДОМа-2» попросила фолловеров, чтобы они ее не жалели. Она уже пережила один развод, расставшись с предпринимателем Юрием Будаговым. Это произошло спустя два года после того, как Ксения Бородина родила дочь Марусю. В 2015 году она стала супругой Омара Курбанова, а во время свадебного торжества уже была беременна младшей дочкой Теоной.

Источник: popcake.tv