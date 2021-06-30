Наряд Риты Дакоты, в котором она посетила фестиваль «Жара», вызвал возмущение в Сети

Шестой по счету музыкальный фестиваль “Жара” состоялся в Москве в Crocus City Hall. Как всегда гостей встречал организатор мероприятия Эмин Агаларов. Среди исполнителей были замечены Полина Гагарина, Ани Лорак, Светлана Лобода, Григорий Лепс, Леонид Агутин, Тимати и многие другие. Среди гостей, вышедших на сцену, отметилась также певица и композитор Рита Дакота. Вот только наряд бывшей возлюбленной Влада Соколовского фанаты грубо раскритиковали.

Неудачный образ

На красной ковровой дорожке фестиваля Рита Дакота появилась в серебристо-серых переливающихся болоньевых штанах и коротком ярко-зеленом топе. Образ дополнило полупрозрачное черное болеро и массивные ботинки такого же цвета.

Скандал с фанатами Рита Дакота спровоцировала лично. Она обратилась к подписчикам в “Инстаграм” с просьбой оценить ее образ на фестивале от 1 до 10. И тут на певицу обрушился шквал негативных эмоций. Кое-кто написал, что наряд не дотягивает даже до единицы, а кто-то отметил: “Штанишки не по размеру, того и гляди треснут по шву”. Камнем преткновения стали именно болоньевые штаны. Многие просто не поняли выбор столь эксцентричного наряда.

Злые комментаторы

Но Рита Дакота была бы не она, если бы не ответила хейтерам на их возмущения. Она написала, что “Жара” является музыкальным фестивалем, а не подиумом, на котором показывают наряды. Для самой исполнительницы, по ее словам, гораздо важнее как она выступила, а не то, как смотрелся ее образ относительно других звезд. В сторис звезда сыронизировала, чтобы фанаты простили ей ее горнолыжные штаны и отметила, что лучше пойдет запишет новые песни.

Но нашлись и те, кому образ понравился. Рита Дакота поблагодарила тех подписчиков, которые поддержали ее в модном скандале. Она решила прислушаться к мнению большинства в сети и обратиться за помощью к профессиональному стилисту, то больше не вызывать бурю негодования со стороны.