 

Во Львовской области мужчине выстрелили в лицо во время дорожного конфликта. Он выжил

30.06.2021, 8:58, Новости дня
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Инцидент произошел 28 июня. По словам 37-летнего пострадавшего, около 21.00, у водителя автомобиля Hyundai Santa Fe, пассажиром которого он был, возник конфликт с водителем автомобиля Toyota Camry.
Во время перепалки последний выстрелил из неизвестного оружия и попал пассажиру ему в лицо, а именно в левую щеку.
Правоохранители установили, что к преступлению причастен 44-летний житель города Броды. В тот же день полицейские задержали его.
Сейчас решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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