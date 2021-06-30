Министра обороны Японии обеспокоила активность российских военных на Курилах

Министр обороны Японии Нобуо Киси во время осмотра базы сухопутных сил самообороны Хигаси-Титосэ на самом северном японском острове Хоккайдо выразил озабоченность активностью российских военных на Дальнем Востоке, сообщило

«Активно продолжается деятельность в регионе Дальнего Востока», – передает РИА «Новости» слова министра со ссылкой на агентство Киодо. Он отметил, что на островах Кунашир и Итуруп РФ в декабре прошлого года разместила зенитно-ракетные системы.

Агентство подчеркнуло, что осмотр базы связан с активными действиями российских военных в этом регионе и на так называемых «северных территориях», как в Японии принято называть Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, и учениями российских войск. Министр дал указание вести подготовительные работы для отражения любого рода действий, в том числе и в киберпространстве.

В понедельник Киси посетил военно-воздушную базу сил самообороны на Хоккайдо, в ходе визита он также отметил, что РФ «активно проводит учения и сбор информации в воздушном пространстве вокруг Японии».

Ранее Япония выразила протест РФ в связи с военными учениями на Южных Курилах. Комментируя действия Токио, представитель МИД Мария Захарова отметила, что власти Японии должны направить усилия на реальное улучшение отношений с Россией, а не делать громкие заявления о действиях российской стороны на Курилах. Она также раскритиковала желание Токио увязывать территориальные претензии к РФ с действиями российской стороны на суверенной территории. Генеральный секретарь кабмина Японии Кацунобу Като заявил, что правительство Японии считает неприемлемым комментарий МИД РФ относительно протеста Токио в связи с началом учений российских военных на Южных Курилах.