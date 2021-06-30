 

Министра обороны Японии обеспокоила активность российских военных на Курилах

30.06.2021, 8:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Министр обороны Японии Нобуо Киси во время осмотра базы сухопутных сил самообороны Хигаси-Титосэ на самом северном японском острове Хоккайдо выразил озабоченность активностью российских военных на Дальнем Востоке, сообщило

«Активно продолжается деятельность в регионе Дальнего Востока», – передает РИА «Новости» слова министра со ссылкой на агентство Киодо. Он отметил, что на островах Кунашир и Итуруп РФ в декабре прошлого года разместила зенитно-ракетные системы.

Агентство подчеркнуло, что осмотр базы связан с активными действиями российских военных в этом регионе и на так называемых «северных территориях», как в Японии принято называть Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, и учениями российских войск. Министр дал указание вести подготовительные работы для отражения любого рода действий, в том числе и в киберпространстве.

В понедельник Киси посетил военно-воздушную базу сил самообороны на Хоккайдо, в ходе визита он также отметил, что РФ «активно проводит учения и сбор информации в воздушном пространстве вокруг Японии».

Ранее Япония выразила протест РФ в связи с военными учениями на Южных Курилах. Комментируя действия Токио, представитель МИД Мария Захарова отметила, что власти Японии должны направить усилия на реальное улучшение отношений с Россией, а не делать громкие заявления о действиях российской стороны на Курилах. Она также раскритиковала желание Токио увязывать территориальные претензии к РФ с действиями российской стороны на суверенной территории. Генеральный секретарь кабмина Японии Кацунобу Като заявил, что правительство Японии считает неприемлемым комментарий МИД РФ относительно протеста Токио в связи с началом учений российских военных на Южных Курилах.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.10 / Грузинский канал сообщил о нападении на Саакашвили в Афинах

01.07 / Голосование по Конституции завершилось еще в шести регионах Дальнего Востока

17.01 / Глава Минветеранов: На Донбассе погиб мой зять. Он самоотверженно участвовал в АТО и в ООС, хотел освободить родной Луганск

04.07 / Профессор Курт объяснил низкую смертность от коронавируса в Германии

22.02 / Hyundai начала продажи обновленного кроссовера Santa Fe в России

27.05 / “Боже, какая ты стройная”, “Фееричный результат!”. Джамала в ярком платье восхитила стройностью

02.04 / Гражданин РФ погиб при перестрелке в Стамбуле

01.01 / Ермак: Связанный с КСУ кризис, несмотря на усилия враждебных сил, не смог разрушить антикоррупционную систему Украины

27.01 / Более 100 детей-сирот примут участие в проекте «Взлетная полоса»

22.09 / Соратник Порошенко обвинил Обаму в «сдаче» Крыма России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика