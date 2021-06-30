В Сети показали первое изображение нового спорткара Lexus UC

Японская компания Lexus намерена выпустить новое купе, которое будет базироваться на легендарном Toyota GR 86.

Предполагается, что на рынок автомобиль поступит под названием UC. В Сети уже распространяются шпионские изображения транспортного средства, которое пока тестируют в качестве прототипа. Вместе с тем художники продемонстрировали собственное видение на премиальное купе, подготовив ряд рендерных изображений.

Автомобиль имеет увеличенную форму головной оптики, а также «рваные» задние фонари, отличающие модель от предшественников. Также прогнозируется применение более дорогих материалов отделки салона и внедрение продвинутых мультимедийных опций.