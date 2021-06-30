 

В Сети показали первое изображение нового спорткара Lexus UC

30.06.2021, 8:54, Новости дня
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Японская компания Lexus намерена выпустить новое купе, которое будет базироваться на легендарном Toyota GR 86.

Предполагается, что на рынок автомобиль поступит под названием UC. В Сети уже распространяются шпионские изображения транспортного средства, которое пока тестируют в качестве прототипа. Вместе с тем художники продемонстрировали собственное видение на премиальное купе, подготовив ряд рендерных изображений.

Автомобиль имеет увеличенную форму головной оптики, а также «рваные» задние фонари, отличающие модель от предшественников. Также прогнозируется применение более дорогих материалов отделки салона и внедрение продвинутых мультимедийных опций.



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