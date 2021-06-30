 

Skoda Rapid получил новую спецверсию Sport Edition в России

30.06.2021, 8:54, Новости дня
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Чешский автогигант Skoda объявил стоимость на специальную версию Skoda Rapid Sport Edition для российского рынка.

Следует отметить, что в данной линейке представленный экземпляр является первым, которому предоставили улучшенное исполнение с модернизированной внешностью. Распознать спецверсию можно по решетке радиатора, накладках на порогах, боковым зеркалам и 16-дюймовым дискам. Также на кузове применили соответствующие шильдики, напоминающие о принадлежности к модификации Sport Edition.

Что касается интерьера салона, то в автомобиле появилась красная прострочка, а также темный потолок и металлические накладки на педалях. Технические параметры модели остались прежними. Под капотом применен 1,6-литровый бензиновый двигатель на 110 л.с. мощности. Цена новинки достигает 1,21 млн рублей.



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