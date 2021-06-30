 

30 июня: какой сегодня праздник, у кого именины, кто родился в этот день, народные приметы

30.06.2021, 8:54, Новости дня
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В православной традиции сегодня именины у Аверкия, Измаила, Максима, Мануила, Пелагеи, Савелия. В католической – именины у Люцины, Эмилии, Дамелии.

Этот день в истории:

в 1936 году напечатан первый тираж дебютного романа американской писательницы и журналиста Маргарет Митчелл “Унесенные ветром”;
в 1974 году артист балета Михаил Барышников во время гастролей в Канаде принял решение остаться жить и работать в Америке;
в 1997 году в Великобритании вышла первая книга из серии романов Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере – “Гарри Поттер и философский камень”.

В этот день родились:

в 1907-м – Роман Шухевич, украинский политический деятель, главнокомандующий Украинской повстанческой армии;
в 1966-м – Майк Тайсон, американский боксер, абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе;
в 1985-м – Майкл Фелпс, американский пловец, 23-кратный олимпийский чемпион, 26-кратный чемпион мира.

В этот день умерли:

в 1971-м – в катастрофе пилотируемого космического корабля “Союз-11” погибли советские космонавты Георгий Добровольский (43 года), Владислав Волков (35 лет) и Виктор Пацаев (38 лет);
в 1995-м – Назарий Яремчук, украинский певец, 43 года;
в 2000-м – Николай Еременко-старший, советский и белорусский актер театра и кино, 74 года.

Согласно народным приметам, в этот день “солнце застаивается, медлит в зените”, начинается бурный рост растительности.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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