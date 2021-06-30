Обстрелы и беспилотник. Штаб ООС сообщил о нарушении боевиками режима прекращения огня на Донбассе

Об этом пресс-центр штаба операции Объединенных сил проинформировал в Facebook.

Обстрелы со стороны оккупантов фиксировали в районе Невельского, Красногоровки, Луганского, Золотого-4, Новоселовки и Новгородского.

Боевики применяли гранатометы, минометы и пулеметы, сообщили в штабе.

Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата оккупантов типа “Орлан-10” – он пересек линию разграничения. ВСУ подавили беспилотник средствами радиоэлектронной борьбы.

Украинские военные открывали ответный огонь, о фактах нарушений со стороны оккупантов Украина проинформировала ОБСЕ, подчеркивается в сводке.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/4578193728881858/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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