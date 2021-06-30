 

УЕФА назвал лучшего игрока матча Швеция – Украина

30.06.2021, 8:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В УЕФА отметили результативные действия украинца, Зинченко сначала сам забил гол с передачи Андрея Ярмоленко, а на последних минутах экстра-тайма ассистировал Артему Довбику, когда форвард сборной забил победный мяч в ворота Швеции. 

Goal * Assist *

Ukraine are unbeaten when Oleksandr Zinchenko has found the net (W6 D1) * @Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/SMXPRbCHZS

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 29, 2021

Зинченко признан лучшим игроком матча и по версии статистического портала WhoScored. В украинца наивысший бал среди всех игроков поединка – 8,95.  

После игры украинец ели сдерживал слезы во время флеш-интервью в эфире YouTube-канала “Большой футбол”.

“Лично мне было сложно настроиться на матч, потому что за первые три игры на команду вылилось очень много критики. На всю команду и в частности на меня. Чувствовал, что могу дать команде больше… Горжусь, что сегодня мы доказали всей Европе и всей стране, что можем достигать поставленных целей”, – сказал Зинченко.

Подробнее о ходе матча Швеция – Украина можно прочесть в текстовой онлайн-трансляции.

Контекст:

Сборная Украины по футболу впервые в истории преодолела групповой этап чемпионата Европы и вышла в плей-офф турнира.

В первом туре Евро 2020 сборная Украины проиграла сборной Нидерландов со счетом 2:3. По ходу матча украинцы отыгрались с 0:2 и упустили ничью в конце поединка.

Обыграв команду Северной Македонии, сборная Украины прервала серию из шести поражений подряд в финальных частях чемпионатов Европы по футболу. Последний раз национальная команда побеждала сборную Швеции на домашнем Евро 2012 со счетом 2:1.

В третьем матче группы С на Евро 2020 Украина минимально проиграла сборной Австрии и заняла в итоге третье место, имея в активе три очка.

В четвертьфинале Евро 2020 сборная Украины сыграет против национальной команды Англии. Поединок состоится 3 июля на стадионе “Олимпико” в Риме.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.02 / При пожаре в мини-гостинице в Абхазии погибли два ребенка

13.03 / Google опровергает версии Роскомнадзора о причинах сбоев в поисковике и YouTube

30.08 / Экс-разведчик КГБ Швец: После университета КГБ я, условно, попал в такую команду, как “Барселона”, а Путин – во второй состав урюпинского “Газмяса”

05.11 / Трамп призвал остановить подсчет голосов на выборах

12.03 / Россияне оценили инициативу сократить рабочую неделю для женщин

22.11 / В Житомире депутат горсовета наехал на полицейского – СМИ

08.04 / В Бразилии создали технологию выращивания неотторгаемой печени

02.11 / В компании SpaceX рассказали, по каким законам будут жить колонии на других планетах

06.06 / Харрис не смогла долететь до Гватемалы

08.12 / В ЕС не отреагировали на притеснения венгерского меньшинства на Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика