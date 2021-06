УЕФА назвал лучшего игрока матча Швеция – Украина

В УЕФА отметили результативные действия украинца, Зинченко сначала сам забил гол с передачи Андрея Ярмоленко, а на последних минутах экстра-тайма ассистировал Артему Довбику, когда форвард сборной забил победный мяч в ворота Швеции.

Goal * Assist *

Ukraine are unbeaten when Oleksandr Zinchenko has found the net (W6 D1) * @Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/SMXPRbCHZS

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 29, 2021

Зинченко признан лучшим игроком матча и по версии статистического портала WhoScored. В украинца наивысший бал среди всех игроков поединка – 8,95.

После игры украинец ели сдерживал слезы во время флеш-интервью в эфире YouTube-канала “Большой футбол”.

“Лично мне было сложно настроиться на матч, потому что за первые три игры на команду вылилось очень много критики. На всю команду и в частности на меня. Чувствовал, что могу дать команде больше… Горжусь, что сегодня мы доказали всей Европе и всей стране, что можем достигать поставленных целей”, – сказал Зинченко.

Подробнее о ходе матча Швеция – Украина можно прочесть в текстовой онлайн-трансляции.

Контекст:

Сборная Украины по футболу впервые в истории преодолела групповой этап чемпионата Европы и вышла в плей-офф турнира.

В первом туре Евро 2020 сборная Украины проиграла сборной Нидерландов со счетом 2:3. По ходу матча украинцы отыгрались с 0:2 и упустили ничью в конце поединка.

Обыграв команду Северной Македонии, сборная Украины прервала серию из шести поражений подряд в финальных частях чемпионатов Европы по футболу. Последний раз национальная команда побеждала сборную Швеции на домашнем Евро 2012 со счетом 2:1.

В третьем матче группы С на Евро 2020 Украина минимально проиграла сборной Австрии и заняла в итоге третье место, имея в активе три очка.

В четвертьфинале Евро 2020 сборная Украины сыграет против национальной команды Англии. Поединок состоится 3 июля на стадионе “Олимпико” в Риме.

