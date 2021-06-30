 

“Ты мой кумир”. Влад Яма показал своего отца

30.06.2021, 8:54, Новости дня
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“Папуль, с днем рождения! Не забывай, что ты мой кумир! Давай бодрячком, и, как внук пожелал, радуй нас минимум до 999 лет! И чтобы все было четко, как этот арбуз в твоем исполнении! Любим тебя!” – написал он.

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Публикация от VLAD YAMA (@vladyama_official)

Контекст:

Отец Ямы работал начальником отдела образования Ленинской райадминистрации в Запорожье. Мать – Любовь Яма – воспитателем в гимназии.

Влад Яма начал танцевальную карьеру в родном городе Запорожье. После переезда в Киев выступал в составе Украинской федерации современного танца. Принимал участие в проекте “Танцы со звездами”, а позже стал членом жюри этого проекта. 

В 2009 году Яма открыл танцевальную школу в Запорожье, спустя год – в Одессе, а летом 2020 года – в Ивано-Франковске.

Хореограф вместе с женой Лилианой воспитывает сына Леона (2015).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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