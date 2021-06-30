Сергей «Паук» Троицкий объявил об участии в выборах в Госдуму

Основатель и бессменный лидер группы «Коррозия металла» объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах в Государственную думу.

По словам музыканта, он уже в скором времени начнет «моднейшую» предвыборную кампанию.

– Как только я узнал, что в этом году будут выборы, что называется, то дико угорел с темы стать депутатом, например. Сегодняшняя дума это сборище старых пердунов, что называется. Они все уже давно в полном маразме и поэтому даблятся где попало. У меня же есть дичайший политический опыт, например. Я неоднократно был кандидатом в мэры разных городов, что называется. Теперь, тащемта, пора выходить на новый уровень, например, — заявил Сергей Троицкий.

Будущий кандидат в депутаты рассказал о своих первых предвыборных обещаниях. После получения мандата Троицкий планирует провести масштабные политические и социальные реформы, чтобы облегчить жизнь простых россиян и сделать ее «чуточку угарнее».

– Сперва-наперво нужно упразднить «Единую Россию», например, вернуть народное вече и разогнать все пробки в Москве, что называется. Что касается коронавируса, то все эти вакцины это очень стремная шняга. Лучше вообще ничем не колоться, тащемта, а просто бухать отборные крымские вина. И еще хочу напомнить, что рэп, тащемта, это лютейший кал. Поэтому одним из первых моих указов на посту депутата Госдумы будет запрет этой сатанинской музыки, например, — добавил Троицкий.

Музыкант планирует баллотироваться по одномандатному Химкинскому округу как самовыдвиженец.

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