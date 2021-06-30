В Японии допустили введение чрезвычайного положения во время Олимпиады

Министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура не исключает, что в случае необходимости в Токио может быть вновь введён режим чрезвычайного положения на фоне роста числа случаев заражения COVID-19, пишет The Times. Тем не менее вне зависимости от того, будет ли оно введено, спортсменов, прибывающих на Игры, ждут обязательный тест на коронавирус и ограничение передвижения.



Reuters

Министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура заявил, что властям Токио, вероятно, придётся объявить чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса. Как отмечает The Times, это означает, что летние Олимпийские игры могут начаться в условиях жёстких ограничений.

По словам министра, действующие в настоящий момент менее строгие меры не позволили предотвратить новый всплеск случаев заболевания COVID-19 в столице, прежде всего среди молодых жителей Токио. После месяца снижения темпов распространения коронавируса, в понедельник в столице было зарегистрировано 317 новых случаев заражения, что на 50% больше, чем в начале прошлой недели.

Ожидается, что нынешние ограничения будут отменены 11 июля, всего за 12 дней до церемонии открытия Олимпийских игр. При этом слова Ясутоси Нисимуры свидетельствуют о том, что на их место могут прийти более жёсткие меры.

«Число новых случаев заражения в столице и других районах Токио растёт. И мы должны без колебаний ввести чрезвычайное положение в случае необходимости», — приводит издание слова политика.

В подобном случае новое чрезвычайное положение будет менее строгим, чем карантин, который вводили западные страны. Впрочем, для спортсменов и других гостей Олимпиады измениться немногое, им в любом случае необходимо сдавать тест на COVID-19. Кроме того, их свобода передвижения будет ограничена при любом раскладе.

Тем не менее это указывает на те трудности, с которыми сталкивается правительство Японии в оправдание своего решения о проведении крупнейшего в мире спортивного мероприятия во время пандемии. Согласно опросам общественного мнения, большинство жителей страны выступают против проведения Олимпийских игр этим летом, пишет The Times.