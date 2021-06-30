 

За весь свой президентский срок Трамп ни разу не поднялся на второй этаж Белого дома

30.06.2021, 8:52, Новости дня
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Дональд Трамп никогда не поднимался по лестнице на второй этаж Белого дома, пишет Insider, ссылаясь на отрывок из новой книги Майкла Вольфа. В книге отмечается, что некоторые ближайшие советники Трампа пользовались этим и работали на втором этаже, чтобы избежать личных контактов с президентом.


Reuters

Работа на втором этаже Белого дома помогала советникам и помощникам избегать персональных контактов с Дональдом Трампом, поскольку тот никогда не поднимался туда по лестнице, пишет Insider, ссылаясь на информацию из новой книги Майкла Вольфа.

Как пишет Вольф, работа на втором этаже «в какой-то мере означала обособленность, но в то же время и защиту», потому что «Трамп никогда не поднимался по лестнице». К примеру, на втором этаже Белого дома работали советники Келлиуайн Конвей и Стефан Миллер.

Отрывок из книги Вольфа, опубликованный в New York Magazine, пролил дополнительный свет на нестыковки между Дональдом Трампом и его окружением, пишет Insider. Издание отмечает, что сомнения в том, что Трамп поднимается на второй этаж Белого дома выражались ещё в 2017 году, то есть в самом начале его президентства.

Insider напоминает, что в апреле этого года Трамп неожиданно выступил в защиту Джо Байдена, когда тот несколько раз споткнулся, поднимаясь по трапу на борт самолёта. Экс-президент отверг обвинения в том, что Байден слишком стар и сравнил его инцидент с собственным происшествием во время спуска по трапу в Вест-Пойнте в июне 2020 года.

«Я знаю, если бы на я его месте был бы я, то они бы все с ума посходили. У меня у самого был момент на очень скользком трапе», — приводит издание слова Трампа.



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