“Чудо-женщина” Галь Гадот родила дочь: имя и первое фото

Звезда фильмов “Форсаж”, “Бэтмен против Супермена” и “Чудо-женщина” Галь Гадот в третий раз стала матерью. 36-летняя актриса поделилась радостной новостью с подписчиками социальной сети. Многодетная мама опубликовала фото с младенцем и всей семьей – с мужем, бизнесменом Яроном Версано и старшими дочерьми – 9-летней Алмом и 3-летней Майей. Перед многомиллионным интернет-сообществом – на Гадот подписано более 56 миллионов человек – актриса предстала по-домашнему: без макияжа и прически.

Моя чудесная семья! Невозможно быть более благодарной и счастливой (и уставшей). Мы так счастливы приветствовать Даниэллу в нашей семье! Желаю всем любви и здоровья, – подписала фото Галь Гадот.

Актрису поздравили фолловеры, в том числе и знаменитые, такие, как: Приянка Чопра, Кейт Хадсон, Жизель Бюндхен и другие.

Галь Гадот с мужем и дочерьми

Новость о рождении ребенка не стала для публики неожиданностью, ведь еще в марте этого года Галь Гадот сообщила, что ждет третьего ребенка. Сделала она это кстати, тоже посредством социальное сети, опубликовав в Instagram семейное фото в кровати.

Галь Гадот с семьей в ожидании третьего ребенка

Напомним, что Галь Гадот и бизнесмен Ярон Версано познакомились в 2006-м, а спустя два года сыграли свадьбу в Израиле – в отеле David Intercontinental, расположенном в Тель-Авиве. В 2011-м у пары родился первенец – дочь Алма, а в марте 2017-го – вторая дочь, Майя.

Это глупо, но я чувствую себя настоящей чудо-женщиной после родов. Когда ты рожаешь на свет ребенка, ты ощущаешь себя Богом. Думаешь “Боже мой, я сделала это!” Лучшее, что может случиться в жизни, – стать матерью и дарить жизнь, – признавалась Галь в интервью news.com.au в 2017 году.

Галь Гадот и бизнесмен Ярон Версано познакомились в 2006 году, а спустя два года сыграли свадьбу в Израиле – в отеле David Intercontinental, расположенном в Тель-Авиве. В 2011-м у пары родился первенец – дочь Алма, а в марте 2017-го – вторая дочь, Майя.

Бывшая “Мисс Израиль-2004” и участница конкурса “Мисс Вселенная” того же года, на своем примере доказывает, что можно легко совмещать счастливую семейную жизнь и материнство с успешной карьерой. В фильмографии модели и актрисы более 20 проектов, наиболее нашумевшими из которых стали фильмы про супергероев, в которых Галь Гадот играет принцессу амазонок – Чудо-женщину.

Галь Гадот на конкурсе красоты “Мисс Вселенная”, 2004 год