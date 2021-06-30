 

Рубль символически снижается к доллару и евро

30.06.2021, 7:56, Новости дня
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Рубль символически снижается против доллара и евро по инерции после падения во вторник, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» повышался на 3 копейки – до 72,79 рубля, курс евро – на 2 копейки, до 86,64 рубля. Во вторник доллар прибавил 58 копеек до 72,76 рубля, евро – 63 копейки до 86,62 рубля. Стоимость нефти марки Brent с утра прибавляет 0,4% – до 74,6 доллара за баррель, передает РИА «Новости».



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