 

Актриса из «Вечеров на хуторе…» пожаловалась на «ад» в украинских поездах

30.06.2021, 7:56, Новости дня
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Советская и украинская актриса Ольга Сумская рассказала о том, что в поездах «Укрзализныци» творится «сущий ад».

«Оказывается есть поезда, где кондиционирование вообще не предусмотрено! Поезд 791 Кременчуг – Киев. Это сущий ад! Днем плюс 40. Вагоны стояли целый день на солнце, представляете, как мы сейчас едем! Как здесь работают бедные проводники? Это сплошной ужас! Как я спасалась? Поливала себя водой несколько раз за ночь. Друзья, будьте внимательны, когда покупаете билет!» – передает РИА «Новости» слова Сумской.

Украинская железнодорожная компания пока не отреагировала на пост актрисы.

Сумская известна по ролям во множестве фильмов и сериалов, в частности, «Вечера на хуторе близ Диканьки» (режиссер – Юрий Ткаченко), «Принцесса на бобах», «Я – кукла», «Утесов. Песня длиною в жизнь», «Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини».

Напомним, первый класс лучших украинских поездов назвали «хлевом».



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