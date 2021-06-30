Роспотребнадзор назвал действия после вакцинации от COVID-19

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30.06.2021, 7:56, Новости дня
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Роспотребнадзор дал рекомендации, что делать после вакцинации от коронавируса.

«У некоторых людей после вакцинации может возникнуть гриппоподобный синдром – повысится температура и другое. Не у всех может быть такая реакция, но, если она есть – это нормально. Допускается симптоматическая терапия – можно принять жаропонижающие и противовоспалительные средства», – передает РИА «Новости» текст рекомендаций.

В первые три дня после вакцинации не рекомендуются интенсивные физические нагрузки и посещение сауны, при этом принимать душ можно. Также следует ограничить употребление алкоголя.

«Полноценный иммунный ответ на введение вакцины будет формироваться 35-42 дня, поэтому после вакцинации в течение этого периода необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом. Пока нарабатывается иммунитет, необходимо носить маску, соблюдать социальную дистанцию, тщательно соблюдать правила личной гигиены», – рекомендовали в Роспотребнадзоре.

Как подчеркнули в надзорном ведомстве, вакцинация не создает никаких дополнительных рисков и не угрожает здоровью нерожавших женщин и их будущего потомства. Поэтому если после вакцинации или в промежутках между двумя прививками женщина забеременела, переживать не стоит.

Ранее Минздрав подготовил рекомендации по вакцинации переболевших COVID-19.



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