 

Fozzy Group уволила своего топ-менеджера после скандала. Он называл Басту “красавой”, а ношение вышиванок – “…банутой привычкой”

30.06.2021, 7:54, Новости дня
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27 июня одесский активист Сергей Стерненко опубликовал скриншоты заявлений Баранского в Stories. Сам Баранский писал, что Stories были закрытыми и видны лишь для друзей. Он пришел к выводу, что и для друзей “перегнул палку”. 

На скриншотах были высказывания, которые в Fozzy Group назвали непатриотичными, а Баранский признал грубыми и циничными. В частности, он называл российского рэпера Басту “красавой”, ношение вышиванок – “…банутой привычкой”, а народную песню “Гей, пливе кача”, которая стала широко известна как реквием по героям Небесной сотни, – “сельской песней”. 

Позже Баранский написал, что ему “крайне жаль”, и что у него – проукраинская позиция. 

В Fozzy Group подчеркнули, что не разделяют высказывания своего сотрудника, которые спровоцировали скандал в соцсетях. 

“Поскольку сотрудники являются нашей ценностью, то основой для решения относительно этой ситуации стала личная встреча руководителей компании со Славой. По итогам встречи сообщаем, что отныне Слава Баранский прекратил работу в группе компаний Fozzy Group. Наши принципы остаются незыблемыми, мы продолжаем работать для развития Украины и благосостояния общества в целом”, – добавили в компании. 

https://www.facebook.com/fozzygroup/posts/4251952121528783

 

Контекст:

На странице Баранского в Instagram указано, что он – бывший главред российского издания “Лафхакер”. В 2018 году он рассказывал в интервью YouTube-каналу “Точка G”, что владеет 10% долей портала.

Он год работал в компании “Яндекс”. По словам Баранского, он уволился оттуда из-за конфликта с менеджментом.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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