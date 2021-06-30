 

Аномальная жара. В Канаде фиксируют десятки внезапных смертей

30.06.2021, 7:54, Новости дня
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Только к 13.45 29 июня таких вызовов было 20, большинство смертей связано с жарой, уточнили в полиции. 

Там добавили, что в обычные дни полиция получает около трех сообщений о внезапной смерти. 

https://www.facebook.com/VancouverPoliceDepartment/posts/10157590966821627

В Ванкувере таких высоких температур ранее не фиксировали, подчеркивается в релизе полиции. Как сообщает ВВС, вчера Канада побила новый температурный рекорд – в Британской Колумбии температура воздуха достигала +49,5 ºС. До этой недели в Канаде температурный максимум был +46 ºС. 

Всего в провинции за эти дни зафиксировали более 130 случаев внезапной смерти.

Контекст:

27 июня в Британской Колумбии температура воздуха поднималась до +46 °С.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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