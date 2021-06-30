Аномальная жара. В Канаде фиксируют десятки внезапных смертей
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Только к 13.45 29 июня таких вызовов было 20, большинство смертей связано с жарой, уточнили в полиции.
Там добавили, что в обычные дни полиция получает около трех сообщений о внезапной смерти.
https://www.facebook.com/VancouverPoliceDepartment/posts/10157590966821627
В Ванкувере таких высоких температур ранее не фиксировали, подчеркивается в релизе полиции. Как сообщает ВВС, вчера Канада побила новый температурный рекорд – в Британской Колумбии температура воздуха достигала +49,5 ºС. До этой недели в Канаде температурный максимум был +46 ºС.
Всего в провинции за эти дни зафиксировали более 130 случаев внезапной смерти.
Контекст:
27 июня в Британской Колумбии температура воздуха поднималась до +46 °С.
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
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