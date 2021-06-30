«Гробницу инопланетянина» обнаружили на Марсе

Известный уфолог и виртуальный археолог Скотт Уоринг заявил, что на снимке марсианской поверхности он разглядел необычный инопланетный артефакт.

Уфолог сообщил о могильном надгробии с инопланетной надписью, которая содержит информацию об умершем человеке (или гуманоиде).

По мнению исследователя, рядом с этим местом находится другая часть гроба, на которой проглядываются загадочные гравюры. Расшифровать их, скорее всего, уже не удастся.

Уоринг считает, что данное место неплохо было бы исследовать при помощи марсоходов, однако этом он выразил сомнения, что NASA когда-нибудь это сделает и затем поделится с общественностью информацией. Вместо этого, заявляет уфолог, NASA развлекает публику игрушечным вертолетом, чтобы отвлечь нас от поиска внеземной жизни на Марсе.

Напомним, ранее виртуальные археологи сообщили о массивной загадочной структуре на Марсе, которая подозрительно похожа на древнюю японскую гробницу. По их словам, это подтверждают спутниковые снимки с Марса. NASA прокомментировало данную находку.