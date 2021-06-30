Германия вывела войска из Афганистана

Немецкие военные завершили участие в миссии в Афганистане, сообщила глава минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Она сообщила, что «последние военнослужащие Бундесвера в безопасности покинули Афганистан». Как подчеркнула министр, участие Германии «в этом контингенте завершено спустя 20 лет», передает ТАСС.

В последний год в Афганистане было около 1 тыс. немецких военных – в основном военных инструкторов. Dpa сообщало, что в 2001–2020 годах Берлин потратил на участие в миссии в Афганистане 12 млрд евро.

Напомним, 29 апреля стало известно, что страны НАТО начали организованный вывод войск из Афганистана. Военный контингент НАТО в Афганистане насчитывал более 10 тыс. человек.