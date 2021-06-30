 

Турция захотела тренировать украинских военных

30.06.2021, 6:58, Новости дня
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Военный атташе при посольстве Турции на Украине полковник Дженгиз Чевик выразил заинтересованность в привлечении турецких инструкторов к подготовке украинских военных.

В Киеве прошла встреча украинских и турецких военных. Главком сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявил, что у Турции и Украины «есть большой опыт», которыми страны «могут делиться», потому что их «армии сейчас участвуют в боях». Указывается, что турецкая делегация намерена посетить учебные центры ВСУ, информирует командование сухопутных войск ВСУ в Facebook.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что Москва намерена провести с Анкарой консультации, на которых поднимет вопрос о сотрудничестве между военно-морскими силами Украины и Турции и тему затягивания Киева в НАТО. 



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