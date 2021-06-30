ЕС попытался уговорить ЦАР отказаться от российских военных советников

Гендиректор военного штаба Евросоюза Эрве Блежан пытается убедить власти Центральноафриканской республики отказаться от помощи российских инструкторов в пользу западных.

Как сообщил Блежан, выступая на конференции в Вашингтоне, на прошлой неделе он посетил африканскую страну и встретился с ее президентом Фостеном-Арканжем Туадерой. По его словам, они обсуждали «повсеместное» присутствие в стране россиян, работающих в частной военной компании.

«Они не привносят ничего, за исключением, может быть, оперативных решений в области безопасности, но ценой множественных … нарушений прав человека и тягот войны. Я об этом много говорил с президентом Туадерой и призывал его признать, что это не жизнеспособное решение. … Вам нужно это прекратить, изменить модель», – передает РИА «Новости» слова Блежана.

В обмен на отказ от сотрудничества с россиянами Блежан предложил президенту ЦАР помощь ООН, ЕС, США, с которыми, как считает гендиректор военного штаба ЕС, удобнее иметь дело.

В декабре 2020 года в МИД РФ сообщили, что Россия направила дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии ЦАР по просьбе руководства республики для помощи в отражении натиска незаконных вооруженных формирований. Всего в этой стране работают более 500 российских инструкторов и советников. Как сообщил посол РФ в Банги Владимир Титоренко, российские инструкторы занимаются повышением боеспособности армии страны и не принимают участия в боевых действиях вооруженных сил ЦАР против мятежников и боевиков.

Ранее издание New York Times сообщило, что эксперты ООН подготовили отчет для Совета Безопасности организации, в котором утверждается, что российские военные советники якобы участвовали в преступлениях в ЦАР.

Напомним, в субботу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские военные советники не принимали участие в убийствах мирных жителей и грабежах в Центрально-Африканской Республике, это очередная ложь западных СМИ.