Политолог Погребинский объяснил дерзкую риторику Зеленского в отношении Запада

Недавно Зеленский в своем видеообращении озвучил претензии к Германии и Франции. Речь шла о требовании принять Украину в НАТО. Выступление Владимира Зеленского было показано на панельной дискуссии, организованной Мюнхенской конференцией по безопасности.

Политолог Михаил Погребинский в беседе с журналистом Романом Головановым высказался о поступке президента, хотя и предупредил, что такие слова скорее должен комментировать психолог. Эксперт считает, что в соответствующее состояние глава Украины пришел после встречи Джо Байдена и Владимира Путина.

Благодаря стараниям западных партнеров Зеленский поверил в то, что весь мир вместе с Украиной, а Россия находится в изоляции. Однако саммит в Женеве открыл политику глаза на реальную ситуацию в мире. В результате Владимир Зеленский оказался близок к истерике, что и послужило поводом для хамства в адрес мировых лидеров – об этом сообщил “Царьград”.

Журналист Головин подтвердил слова политолога, отметив, что ранее таких высказываний никто из коллег Зеленского себе не позволял. Соответствующее интервью появилось в телеграм-канале “Головин”.

Ранее киевский политолог Владимир Воля тоже прокомментировал агрессивное послание Владимира Зеленского и назвал стратегию президента ошибочной.