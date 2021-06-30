 

Экс-президента ЮАР приговорили к 15 месяцам тюрьмы за неуважение к суду

30.06.2021, 6:20, Разное
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…за неуважение к суду.

Экс-президента Южно-Африканской республики Джейкоба Зуму приговорили к 15 месяцам тюремного заключения, пишет «Би-би-си».

Зуму признали виновным в неуважении к суду после того, как он не явился на процесс о его злоупотреблениях во время президентства (2009-2018 годы). Он пришел только один раз на судебное следствие. Теперь у Зумы есть пять дней на то, чтобы сдаться полиции, после этого будет выдан ордер на его арест.

Ранее Зума не признал себя виновным по другому делу. Оно связано с сделкой 1990-х годов на поставку оружия стоимостью 5 млрд долларов.

Источник: Новая газета



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