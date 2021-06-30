Инфляция в США почти такая же высокая, как в России, но ФРС всё еще пытается ее игнорировать

В то время как ФРС отказывается признать очевидное, пессимистичный Банк РФ рассматривает инфляцию как «непостоянную» и предупреждает о возможном шокирующем повышении ставки

By Wolf Richter for WOLF STREET.

Инфляция потребительских цен в РФ резко усилилась: в мае она выросла на 6,0% по сравнению с прошлым годом, что на 2 процентных пункта выше целевого показателя Банка РФ в 4,0%. Опросы в РФ показывают, что продовольственная инфляция вызывает наибольшую озабоченность и в настоящее время она составляет 7,4%.

Но инфляция в США не сильно отстает: индекс потребительских цен (ИПЦ) в мае подскочил на 5,0%. Однако Центральные банки придерживаются прямо противоположных подходов к инфляции.

Несмотря на принимаемые правительством широкомасштабные поддерживающие меры и огромное постоянное монетарное стимулирование, управляющие Федеральной резервной системы продолжают болтать о том, что эта “раскаленная до красна” инфляция является «временной» или «преходящей» и, вероятно, исчезнет сама по себе, хотя некоторые сомнения закрадываются даже уже и у них. Таким образом, они будут держать процентные ставки на уровне около нуля, по крайней мере, до следующего года, и по-прежнему покупают ценные бумаги на 120 миллиардов долларов в месяц, чтобы снизить процентные ставки по долгосрочным инструментам.

Россия двигается, «удивляя» экономистов на каждом шагу, по совершенно другой траектории Эта траектория началась 19 марта с повышения ставки на 25 базисных пунктов – до 4,5% (вопреки ожиданиям 27 из 28 экономистов, опрошенных Reuters, которые не ожидали повышения ставки). 23 апреля Банк РФ повысил учетную ставку на 50 базисных пунктов – до 5,0%. 11 июня он вырос еще на 50 базисных пунктов до 5,5%. Следующее заседание по кредитно-финансовой политике назначено на 23 июля.

Будет ли следующее повышение ставки шокирующим? Председатель Банка РФ Эльвира Набиуллина готовит рынки к такой возможности – так что это будет не шоком, а просто трепетом.

На июльском заседании Центральный банк «рассмотрит» увеличение диапазона с «25 базисных пунктов до 1 процентного пункта», – сказала она в интервью Bloomberg TV .

«Мы видим, что инфляция остается высокой» и что «инфляционные ожидания довольно высоки», – сказала она. Первоначальными факторами этого всплеска инфляции стали ослабление рубля в прошлом году, а также рост цен на товары и продукты питания. По ее словам, сами по себе они могут не потребовать вмешательства в денежно-кредитную политику.

Но сейчас инфляционные ожидания остаются завышенными, что создает вторичный эффект, сказала она.

«Вот почему мы видим, что ускорение инфляции не является временным, как во многих других странах, а более устойчивым», – сказала она. «Вот почему мы думаем, что должны действовать с повышением ставок».

«Мы сигнализировали рынкам [на последнем заседании], что для сдерживания инфляции может потребоваться дальнейшее повышение учетной ставки, и теперь мы видим, что это оправдано», – сказала она.

По ее словам, экономика довольно быстро восстановилась. Рост спроса опережал рост предложения. По ее словам, этот разрыв создает дополнительное инфляционное давление и в сочетании с завышенными инфляционными ожиданиями делает необходимым нормализовать нашу денежно-кредитную политику.

«Сейчас политика по-прежнему является адаптивной, если мы сравним учетную ставку [5,5%] с текущим уровнем инфляции [6,0%] и с инфляционными ожиданиями», – сказала она.

Это такое направление – что отрицательные реальные процентные ставки – процентные ставки ниже уровня инфляции – являются приспособительными или стимулирующими для экономики. Согласно этой теории, для США, денежно-кредитная политика будет нейтральной со ставкой ФРС не менее 3,4%, если основано на базовом PCE, и 5,0%, если основано на ИПЦ.

Набиуллина сказала, что масштабы повышения ставок и их траектория будут во многом зависеть от поступающих данных, «потому что сейчас существует много неопределенностей».

Банк РФ хочет «предотвратить накопление инфляционных рисков», но он также хочет, чтобы его действия были «предсказуемыми» для рынков, поскольку резкое неожиданное повышение ставок может создать определенные трудности для адаптации рынков, сказала она.

Отсюда и интервью Bloomberg TV. Она явно пытается подготовить рынки к значительному повышению ставок в июле, возможно, к повышению ставок бразильского типа – на 75 базисных пунктов или даже к “шоку и трепету” – на полный процентный пункт, в то время как ФРС продолжает придерживаться своей доктрины что эта “раскаленная до красна” инфляция в США носит временный характер и исчезнет сама по себе.