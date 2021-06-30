 

Ученые оценили стойкость иммунитета после легкого течения COVID-19

30.06.2021, 6:06, Разное
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В ходе исследования ученые из Агентства общественного здравоохранения Швеции привлекли 469 добровольцев, которые согласились сдавать образцы крови для определения антител к коронавирусной инфекции. Во время первого тестирования с октября по декабрь 2020 года антитела к SARS-CoV-2 были выявлены у 145 участников. Контрольное исследование, проведенное в апреле, подтвердило факт перенесенной инфекции еще у 28 человек. 

Около 85% пациентов с положительными результатами тестирования перенесли COVID-19 в легкой форме. Практически у всех участников (95%) были выявлена два вида нейтрализующих антител к инфекции IgG: к S-белку и N-белку (нуклеокапсидному). В восьми образцах был обнаружен только один из видов антител, а еще в четырех — ни одного из них.

Авторы исследования отметили, что уровень антител никак не зависел от пола и возраста, однако коррелировал с тяжестью перенесенного COVID-19: после тяжелого или умеренного течения он был выше по сравнению с теми, кто переболел в легкой форме.

Спустя восемь месяцев после первого тестирования у первой группы пациентов уровень антител к S-белку оставался стабильным. Однако титр антител к N-белку был заметно ниже по сравнению с первоначальными показателями. При этом ни одного случая повторного заражения в этой выборке не было за этот период.

«Эти данные согласуются с результатами других исследований, в которых уровень антител пациентов оставался стабильным в течение 6-9 месяцев. Очевидно, нейтрализующие антитела важны для защиты от повторного заболевания, а в долгосрочной перспективе она зависит от эволюции клеточного иммунного ответа», — сообщили ученые.



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