 

Умер актер из «Полицейского с Рублевки»

30.06.2021, 6:02, Новости дня
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Актер Ростислав Гулбис, известный по участию в сериале «Полицейский с Рублевки» и «Нагиев на карантине», умер в 32 года, сообщила его представитель Катерина Гольцман.

«Это случилось сегодня. Причина смерти – приступ панкреатита, его не смогли спасти», – приводит ее слова ТАСС. Она добавила, что прощание с артистом планируется на субботу.

Актер Ростислав Гулбис родился 28 февраля 1989 года. Он сыграл более чем в 20 кинопроектах, среди которых сериал «Полицейский с Рублевки», в фильмах «Чернобыль: зона отчуждения. Финал», «Кома», «Проклятый чиновник» и «После Чернобыля».



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