 

США собрались оставить в Афганистане 1 тыс. военных

30.06.2021, 6:02, Новости дня
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В Афганистане, вероятно, останется около 1 тыс. военных США для охраны посольства страны и аэропорта в Кабуле, сообщают СМИ.

Источники CNN из числа официальных лиц заявили, что «США могут завершить вывод войск из Афганистана в течение нескольких дней». Телеканал сообщил, что «пока нет ясности, сколько военных НАТО останется» в Афганистане, передает ТАСС. 

Associated Press сообщало, что США, вероятнее всего, оставят около 650 американских военных для обеспечения безопасности дипломатов, а еще несколько сотен будут помогать в охране аэропорта Кабула. Предполагалось, что это будет временной мерой, пока охрану аэропорта не возьмут на себя турецкие силы.

29 апреля стало известно, что страны НАТО начали организованный вывод войск из Афганистана. Напомним, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев указал на резкое ухудшение ситуации в Афганистане, откуда уже в начале осени должен завершиться вывод американских войск. Боевики уже захватили ряд ключевых районов и вышли на границу с Таджикистаном и Узбекистаном.



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