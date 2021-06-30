Опубликованы рассекреченные переговоры погибшего экипажа «Союза-11»

Роскосмос опубликовал рассекреченные переговоры с Землей экипажа космического корабля «Союз-11»: Георгия Добровольского, Владислава Волкова и Виктора Пацаева. 30 июня исполняется 50 лет со дня их гибели.

Из переговоров, опубликованных на сайте Роскосмоса, можно узнать, как космонавты готовились к возвращению на Землю. Последнее, что услышали от космонавтов на Земле, было шутливое пожелание Волкова: «Завтра встретимся, готовьте коньяк», – передает РИА «Новости».

Напомним, «Союз-11» стартовал с Байконура 6 июня 1971 года. Через сутки он состыковался с орбитальной станцией «Салют». Однако при возвращении корабля на Землю из-за разгерметизации космонавты погибли.