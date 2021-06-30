 

Минтранс США предложил запретить продажу авиабилетов в Белоруссию

30.06.2021, 4:11, Новости дня
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Глава Госдепа Энтони Блинкен поблагодарил американский минтранс за предложение запретить продажу пассажирских авиабилетов на рейсы между США и Белоруссией.

Он выразил благодарность министерству за «оперативное представление распоряжения» с предложением указанного запрета. Блинкен отметил, что предложение было сделано по его просьбе. Глава Госдепа заявил, что Вашингтон «привлекает режим Лукашенко к ответу за его опасные действия и пренебрежение международными нормами», передает ТАСС.

Запрет включает и «авиаперевозки на основе нескольких авиакомпаний (билеты, забронированные через одну авиакомпанию, содержащие перелеты, выполняемые различными авиакомпаниями)». При этом запрет «предусматривает возможность для правительства США делать исключения на индивидуальной основе», если это соответствует интересам США.

«Приказ министерства транспорта опирается на вынесенное госдепартаментом США определение… что ограничение транспортного сообщения между Соединенными Штатами и Белоруссией отвечает внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов», – приводит РИА «Новости» текст документа.

Такой шаг вызван инцидентом с посадкой в аэропорту Минска самолета авиакомпании Ryanair и задержанием находившегося на его борту основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Романа Протасевича. Минтранс предложил заинтересованным сторонам направить свои комментарии до 1 июля.

23 мая самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании, которое оказалось ложными. При этом был задержан находившийся на борту Протасевич. Также задержана его девушка, гражданка России София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.



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