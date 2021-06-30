Гордон объяснил расставание Киркорова и Пугачевой разногласиями по Крыму

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что певица Алла Пугачева могла «променять» экс-супруга Филиппа Киркорова на Максима Галкина якобы из-за несогласия с позицией Киркорова по воссоединению Крыма с Россией.

Гордон призвал Киркорова «брать пример с Аллы Борисовны Пугачевой», которую журналист назвал «великой певицей и великой женщиной». «Ты где-нибудь слышал, чтобы она поддержала аннексию Крыма? Ты хоть раз видел, чтобы она приехала в Крым? Ты хоть раз слышал, чтобы она что-то плохое об Украине сказала?» – сообщил Гордон ,обращаясь к Киркорову. Журналист не исключил, что «поэтому Алла Борисовна отписалась» от Киркорова в Instagram и «променяла» его на Галкина, передает Gordonua.com.

Напомним, Киркоров был включен в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины, 22 июня. Однако позднее артиста исключили из черного списка. Минкульт подчеркнул, что СБУ ни в одном письме, на основании которых принимались оба решения, не объяснила свою позицию.