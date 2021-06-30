Мнение: Россия выгоняет чешское НКО “Общество свободы информации”.

А вот и ответ подъехал на чешские хотелки https://colonelcassad.livejournal.com/6871962.html стрясти с России 2,2 млрд. рублей и исключения из списка недружественных России организаций.

Прокуратура РФ фактически выгоняет из РФ еще одно чешское НКО.

Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности международной неправительственной организации

По результатам изучения поступивших материалов 29.06.2021 в Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности международной неправительственной организации Spolecnost Svobody Informace, Z.S. («Компания свободы информации, з.с.», «Общество свободы информации, з.с.») (Чешская Республика).

Поводом для принятия данного решения послужило то, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.

Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования.

https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-media/news?item=63146127 – цинк

Давай, досвидания.

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