«Прогресс» запущен с Байконура к МКС

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-17» стартовала с Байконура, информирует Роскосмос.

Ракета стартовала в 02.27 мск. «Прогресс» уже отделился от ее третьей ступени и начал автономный полет к МКС. Сближение с МКС пройдет по двухсуточной схеме, стыковка запланирована на 2 июля, передает ТАСС.

«Прогресс» должен доставить на МКС топливо, питьевую воду, кислород, оборудование и материалы, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, одежду, стандартные рационы питания и свежие продукты.

На прошлой неделе ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела в космос спутник нового поколения в интересах Минобороны.