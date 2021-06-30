 

Опубликовано видео сопровождения фрегата Нидерландов самолетами ВКС

30.06.2021, 3:20, Новости дня
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Минобороны РФ опубликовало видеозапись движения голландского фрегата «Эвертсен» в сторону Керченского пролива.

На записи можно увидеть, как корабль сопровождают истребители ВКС, передает РИА «Новости».

Напомним, Нидерланды заявили, что истребители якобы создали «небезопасную ситуацию» в Черном море. В Минобороны РФ пояснили, что фрегат двигался в сторону Керченского пролива. Для предупреждения нарушения границы были подняты самолеты. После пролетов российских самолетов фрегат сразу изменил курс.



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