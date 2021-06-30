 

Полиция спасла нетрезвого мужчину, который упал с теплохода в Днепр

30.06.2021, 3:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Правоохранители увидели его падение во время патрулирования и направились к нему. Упавшему в воду бросили спасательный круг и помогли ему выбраться.

“Мы выяснили, что потерпевший в нетрезвом виде отдыхал на корабле, во время движения не удержался и упал в воду. Когда мы его вытащили, предложили вызвать скорую помощь, однако он отказался”, – рассказал инспектор сектора превенции отдела полиции в речном порту Киев Александр Оболонский.

Он попросил киевлян и гостей столицы вести себя ответственно во время отдыха на воде, не употреблять алкоголь и не нырять в незнакомых зонах.

ВИДЕОВидео: поліція Києва / YouTube Контекст:

С начала 2020 года в Киеве утонуло 42 человека, 26 человек спасли. Об этом 25 июня сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, написала пресс-служба НПУ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.02 / Украина призывает ввести против России новые санкции

30.10 / Власти Москвы опровергли ажиотажный спрос на продукты

21.10 / Генсек НАТО подчеркнул важность прекращения огня в Карабахе

12.12 / Девочка с видео на Андреевском спуске рассказала, что во время гололедицы упала 40 раз

27.05 / В РФ выявили 9 тыс. новых случаев коронавируса

08.01 / В Одессе из-за локдауна запретили продажу презервативов

02.03 / “Если страны полагаются только на вакцины, они ошибаются”. Впервые за семь недель ВОЗ наблюдает увеличение числа случаев COVID-19

02.02 / Полиция задержала подозреваемого в инциденте с отрезанной головой в Тулоне

06.07 / Алонсо возвращается? Экс-чемпион мира может оказаться в Renault

28.06 / Явка на электронном голосовании по поправкам достигла 80 процентов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика